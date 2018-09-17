В ВОЗ расценивают риск распространения Эболы в Африке как "очень серьезный"

По ее оценке, "риск распространения на национальном и региональном уровне остается высоким", и поэтому соседним государствам и провинциям предложено усилить эпидемиологическое наблюдение и подготовительные мероприятия. В сфере особого внимания ВОЗ находятся соседние с районом эпидемии провинции ДРК, а также соседние страны, граничащие с этим районом - Уганда, Руанда и Южный Судан. Факторами "потенциального риска" являются транспортное сообщение, наличие внутренне перемещенных лиц в ДРК, а также конголезских беженцев в соседних странах. Кроме того, затрудняет борьбу с Эболой сложная ситуация в сфере безопасности в Северном Киву и Итури.

ЖЕНЕВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. По прошествии более полутора месяцев после начала нынешней вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), в Демократической Республике Конго (ДРК) "общая ситуация улучшилась", однако "сохраняются существенные риски, связанные с продолжающимся обнаружением спорадических случаев", которые фиксируются в районах Мабалако, Бени и Бутембо. Так охарактеризовала сложившуюся в ДРК обстановку в своем еженедельном бюллетене, распространенном в Женеве 14 сентября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В то же время, риск распространения БВВЭ в глобальном масштабе ВОЗ по-прежнему расценивает как "низкий".

Как сообщило министерство здравоохранения ДРК, по состоянию на 16 сентября, в ДРК зарегистрировано 111 подтвержденных лабораторными анализами случаев БВВЭ, 66 заболевших умерли. Еще в 31 случае с летальным исходом вирус Эбола считается "вероятной" причиной смерти, так как лабораторные исследования пока провести не удалось.

ВОЗ против запрета на поездки и торговлю

БВВЭ зафиксирована в шести районах провинции Северное Киву (Бени, Бутембо, Калунгута, Мабалако, Масереке, Мусинене) и одном районе в провицнции Итури (Мандима). По состоянию на 12 сентября, было выявлено более 5500 человек, имевших контакты с больными. Вакцинировано около 9 тыс. человек, при этом более 2950 них - работники здравоохранения.

Минздрав ДРК, ВОЗ и их партнеры стремятся активнее задействовать местные общины в борьбе с Эболой в Бени, Бутембо и Мангине. Для этого используется, в частности, радио. Кроме того, в разъяснительной работе о способах предотвращения заражения участвуют руководители общин, религиозные лидеры, молодежные группы и водители такси.

ВОЗ считает, что несмотря на риски, не следует ограничивать поездки или торговлю с ДРК, однако всем, кто решить посетить район эпидемии, необходимо ознакомиться с советами врачей и соблюдать гигиену.

Нынешняя вспышка БВВЭ в ДРК - уже 10-я по счету. Органы здравоохранения провинции Северное Киву 28 июля проинформировали минздрав страны о вызвавших подозрения заболеваниях и смертях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что в четырех случаях речь идет о БВВЭ, о чем 1 августа власти ДРК сообщили Всемирной организации здравоохранения, а 7 августа стало известно, что вспышка болезни вызвана заирским штаммом вируса, приводящим к особенно высокой смертности. Среди симптомов - сильный озноб, высокая температура, судороги, рвота и кровотечение. В ходе вспышек БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.