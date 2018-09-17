Более 10 пассажирских поездов задержаны на Юго-Восточной железной дороге

ВОРОНЕЖ, 17 сентября. /ТАСС/. Техническая неисправность грузового поезда стала причиной задержки более 10 пассажирских составов на Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД), сообщили в понедельник в пресс-службе компании.
"Сегодня в 01:10 мск на 675 км перегона Лиски - Пухово ЮВЖД по техническим причинам остановлен грузовой поезд. В 2:39 мск поезд был отправлен с вспомогательным локомотивом, прибывшим со станции Лиски. В результате задержано 13 пассажирских поездов", - сообщили в пресс-службе ЮВЖД.
Как уточнили в ведомстве, задержка поездов составила от семи минут до 1 часа 21 минуты. Как сообщается на сайте ЮВЖД, это коснулась пассажирских поездов №234 Екатеринбург - Адлер, №20 Москва - Ростов, №502 Киров - Анапа, №542 Москва - Адлер, №312 Воркута - Новороссийск, №498 Ижевск - Адлер, №262 Архангельск - Адлер, №472 Москва - Адлер, №155 Анапа - Москва, №479 Сухум - Санкт-Петербург, №11 Анапа - Москва, №143 Кисловодск - Москва, №121 Владикавказ - С- Петербург.
Юго-восточная железная занимает центральное положение в сети железных дорог России и связывает восточные районы и Урал с Центром, а также районы Севера, Северо-Запада и Центра с Северным Кавказом, Украиной и государствами Закавказья.