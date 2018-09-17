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Путин утвердил Кириенко главой оргкомитета по подготовке празднования юбилея Конституции

В состав комитета вошли Михаил Кротов, Николай Аброськин, Константин Чуйченко, Павел Крашенинников, Виктор Блажеев и другие

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко возглавил оргкомитет по подготовке и проведению празднования 25-летия с момента принятия Конституции РФ. Соответствующее распоряжение президента Владимира Путина опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав оргкомитета также вошли полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде Михаил Кротов, первый заместитель управляющего делами президента Николай Аброськин, руководитель аппарата правительства России Константин Чуйченко, председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Павел Крашенинников, ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев и другие.

День Конституции Российской Федерации отмечается ежегодно 12 декабря. В 1993 году в этот день на всенародном голосовании приняли ныне действующий Основной закон РФ.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКротов, Михаил ВалентиновичКрашенинников, Павел ВладимировичКириенко, Сергей Владиленович
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