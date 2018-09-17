Ярмарку навыков Skills Bazaar в Казани посетили 12 тыс. человек

КАЗАНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Ярмарку навыков Skills Bazaar, которая прошла в Казани 16 сентября, посетили более 12 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Дирекции спортивных и социальных проектов.

"Мероприятие посетило более 12 тыс. человек. Более 2,5 тыс. приняли участие в мастер-классах", - отметила представитель пресс-службы.

Ярмарка навыков Skills Bazaar прошла в Казани 16 сентября в честь выхода на финишную прямую в подготовке к чемпионату мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 на территории Горкинско-Ометьевского леса. В 16 мастерских разной направленности каждый гость парка мог примерить на себя роль специалиста или мастера.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills будет проходить в Казани с 29 августа по 3 сентября 2019 года. Город выиграл право проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу 11 августа 2015 года.

Ожидается, что в 2019 году в соревнованиях в Казани примут участие свыше 1,5 тыс. молодых людей от 22 до 25 лет из 60 стран, которые будут состязаться более чем в 50 компетенциях. Ожидается 250 тыс. посетителей, в деловой программе заявлены 5 тыс. участников и экспертов.