Около 20 тыс. человек поклонились мощам Спиридона Тримифунтского в Тверской области

ТВЕРЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Около 20 тыс. человек поклонились мощам святителя Спиридона Тримифунтского за два дня в Тверской области. Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель информационной службы Тверской митрополии иерей Максим Мищенко.
- Мощи святителя Спиридона Тримифунтского доставлены в Тверскую область
- Более 11 тыс. человек поклонились мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Петербурге
- Около 26 тыс. человек за два дня поклонились мощам святого Спиридона в Кемерове
- Мощи святого Спиридона Тримифунтского отправлены из Красноярска в Кемерово
"В общей сложности за выходные поклониться одной из величайших общехристианских святынь в Тверской области пришло около 20 тыс. человек. В Твери в стенах Воскресенского кафедрального собора, где мощи находились 15 сентября, к ним приложились около 15 тыс., а в воскресенье в городе Старицы в Свято-Успенском мужском монастыре - еще примерно 5 тыс. Прибывали многочисленные группы паломников, двери были открыты до последнего желающего", - отметил Мищенко.
Собеседник агентства добавил, что из Тверской области мощи святителя Спиридона Тримифунтского отправились в Саратов.
В Россию десница (правая рука) святителя Спиридона привезена с греческого острова Корфу, ее принесение организует благотворительный Фонд имени равноапостольного князя Владимира. С 24 августа по 15 октября десница будет представлена для почитания верующими в 12 регионах России. До Твери принесение ковчега состоялось в Краснодаре, Екатеринбурге, Красноярске, Кемерове, Московской области, Туле, Петербурге. Также поклониться святыне смогут в Чебоксарах, Ярославле и Москве.
Святитель Спиридон родился в конце III века на острове Кипр. Он был современником святителя Николая Мирликийского (Николая Чудотворца) и наряду с ним стал одним из самых почитаемых в мире христианских святых. За добродетельную жизнь Спиридона избрали епископом города Тримифунта, он вошел в историю христианства, доказав на I Вселенском соборе триединую сущность Бога.