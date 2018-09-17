Минтруд предложил обновить перечень специалистов-мигрантов для работы в России

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Минтруд предлагает исключить из перечня специалистов, которые привлекаются для работы в России вне квот таких работников, как шеф-повар, инженер по качеству, и добавить специалистов для работы в области здравоохранения, легкой промышленности, энергетики. Соответствующий проект приказа опубликован в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
Министерство опубликовало проект изменений в приказ "Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан - квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии (специальности), на которых квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу не распространяются".
"На основании предложений органов исполнительной власти субъектов РФ, учитывая наличие на рынке труда соответствующих специалистов, злоупотреблений со стороны работодателей и деятельность по защите национального рынка, из перечня исключены следующие профессии: инженер по качеству, менеджер (в общественном питании и гостиничном обслуживании), метрдотель (администратор торгового зала), переводчик технической литературы, шеф-повар", - говорится в пояснительной записке к документу.
По предложениям Минпромторга России из-за дефицита квалифицированных кадров в легкой промышленности в перечень планируется включить следующие специальности: механик швейного, раскройного оборудования, слесар-ремонтник швейного, раскройного оборудования, оператор цифровых раскройных систем, оператор цифрового швейного оборудования, швейного специального автоматического оборудования и другие.
На основании предложений Минэнерго России в перечень намерены включить следующих работников: мастер по ремонту технологического оборудования, оператор технологических установок, слесарь по ремонту технологических установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, инженер по релейной защите и автоматике, инженер по испытаниям и измерениям, инженер- программист, инженер по расчету режимов.
По просьбе Минвостокразвития России предложено дополнить перечень такими специалистами, как технолог производства машин и оборудования, машинист на открытых горных работах. Кроме того, из-за дефицита специалистов на рынке труда РФ в перечень планируется добавить специальности детского хирурга, врача-оториноларинголога и врача-фтизиатра.