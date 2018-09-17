Скворцова: законопроект о донорстве органов могут внести в Госдуму осенью

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Законопроект о донорстве и трансплантации органов проходит последние согласования перед внесением в Госдуму, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на открытии IX Всероссийского съезда трансплантологов.

"Этот законопроект проходит последние стадии перед принятием его на уровне правительства и внесением в Госдуму. И, конечно, от него зависит дальнейшее поступательное движение в российской трансплантологии", - сказала она.

Отвечая на соответствующий вопрос ТАСС, министр отметила, что законопроект может быть внесен на рассмотрение уже в осеннюю сессию. "Нам бы хотелось, чтобы это было так. Закон чрезвычайно нужный, значимый для дальнейшего развития трансплантологии", - отметила Скворцова, добавив, что в последние годы трансплантология в РФ развивается стремительно.

Законопроект предусматривает создание регистра прижизненных волеизъявлений. Каждый гражданин РФ сможет высказать свою позицию по донорству, и, если он по каким-то причинам не хочет быть донором после смерти, его позиция будет обязательно учтена в регистре прижизненных волеизъявлений.

Скворцова добавила, что ведомство проработает возможность, согласно которой каждый гражданин сможет дать согласие на донорство органов или отказаться от него в регистре прижизненных волеизъявлений при получении паспорта и других официальных документов.

"Сейчас эти механизмы дополнительно прорабатываются, более подробно будут прописаны уже в подзаконных актах, специальных порядках формирования регистра волеизъявлений, - сказала Скворцова, отметив, что сценариев, как высказать свою позицию относительно донорства, может быть несколько. - Я думаю, что это будет несколько вариантов, несколько сценариев: и при получении паспорта, и при получении каких-то других официальных документов".

По мнению министра, получение любого официального документа может являться поводом для дополнительного испрошения человека о желании оказаться в этом регистре. "Наш закон очень гибкий и деликатный, и даже в том случае, если по какой-то причине человек не захотел оказаться в этом регистре и никак не проявил свое желание при жизни, родственникам дается возможность в течение нескольких часов после смерти человека сказать о том, как он относился к этому вопросу", - уточнила министр.

Прозрачная деятельность

Новый законопроект создает государственную систему, "которая не связана ни с анестезиологией-реаниматологией, и не связана с трансплантологией", уточнила министр.

"Это самостоятельная служба, абсолютно прозрачная, которая имеет информационную базу на лист ожидания органов или их частей, то есть лист пациентский, так же связана с базой доноров", - объяснила министр.

Система создается максимально прозрачной. "Эта система призвана к тому, чтобы абсолютно прозрачно и понятно всем пациентам, требующим пересадки органов, в порядке определенной очередности эти органы предоставлять", - пояснила Скворцова.

Он также отметила, что "система делает всю трансплантологии абсолютно декриминализированной, понятной, медицинской системой". А сам законопроект о донорстве, который сейчас находится на согласовании в правительстве, разработан с учетом эталонных мировых образцов.

Стремительное развитие

В своем выступлении министр рассказала, что трансплантология в РФ развивается "с ускорением". "Приятно отметить, что в прошлом году, 2017-м, было выполнено уже 1900 трансплантаций, это на 12% больше, чем годом ранее", - отметила министр.

Число трансплантаций почки выросло на 13,5% по сравнению с 2016 годом (1175 трансплантаций в 2017 году). Кроме того, в 2017 году было проведено 252 трансплантации сердца, что больше на 14,5%, чем годом ранее. Выросло число трансплантаций печени взрослым и детям и в 2017 году достигло 438 случаев, что на 16% больше, чем годом ранее.

По ее словам, в 2017 году "было открыто семь новых центров трансплантации в регионах страны". "Сейчас это уже 52 центра в 29 субъектах РФ", - уточнила она.

Работа электронной службы

Министр отметила, что электронная служба отслеживания донорских органов и трансплантаций полноценно работает в России.

"За последние полтора года введена в действие и полноценно функционирует электронная система мониторинга показателей деятельности по учету донорских тканей и их трансплантации. Это то новое и знаковое, что появилось в российской трансплантологии", - сказала министр. Она также отметила, что число трансплантаций в стране ежегодно растет.