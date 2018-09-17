Москалькова рассказала о состоянии здоровья Сенцова

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Состояние здоровья осужденного в РФ за терроризм Олега Сенцова удовлетворительное, сообщила в понедельник журналистам в Саратове уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Я получаю каждый день информацию от уполномоченного по правам человека на Ямале и руководства ФСИН, он [Сенцов] чувствует себя удовлетворительно", - сказала она.

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России". Сенцов 14 мая объявил голодовку, с тех пор он находится под медицинским наблюдением.

Омбудсмен также заявила, что надеется с коллегой с Украины совершить взаимные поездки к арестованному Киевом главреду агентства "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому и Владимиру Балуху, осужденному в РФ за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

"Я надеюсь, что, может быть, у нас получится взаимное мониторинговое посещение: я - Кирилла Вышинского, а [омбудсмен Украины Людмила] Денисова - Балуха", - сказала Москалькова.

Она отметила, что ее беспокоит состояние здоровья Вышинского. "Я бы хотела, чтобы вы не забывали спросить о Кирилле Вышинском, который был увезен на скорой помощи прямо из суда в следственный изолятор. И, несмотря на это, ему продлено содержание под стражей до ноября. Мы очень переживаем по поводу его состояние здоровья ", - подчеркнула российский омбудсмен.

Ранее Денисова уже предлагала Москальковой на паритетной основе посетить Вышинского и Балуха. В свою очередь, российский омбудсмен заявила, что не получала от Денисовой подобного предложения. По ее словам, ее коллега общается с российским уполномоченным только посредством СМИ.

Вышинский был задержан 15 мая в Киеве по подозрению в государственной измене и поддержке провозглашенных республик Донбасса. Позднее его отправили в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения - арест на 60 суток без возможности внесения залога. 19 июля Херсонский городской суд арестовал его имущество, а позднее его арест был продлен до 4 ноября. 11 сентября защита Вышинского подала апелляцию на решение суда о его аресте.