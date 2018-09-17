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Москалькова считает, что полиция должна использовать видеорегистраторы на массовых акциях

Омбудсмен отметила, что техника поможет установить правду в спорных ситуациях

САРАТОВ, 17 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции и Росгвардии, охраняющие общественный порядок во время массовых мероприятий, должны иметь при себе видеорегистраторы. Об этом заявила в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе рабочей поездки в Саратовскую область.

"Это большая системная проблема. Росгвардия и сотрудники полиции, которые выходят на массовые мероприятия, должны быть с видеорегистраторами. Тогда можно будет установить, кто прав, кто виноват", - сказала журналистам Москалькова, отвечая на вопрос о задержаниях в ходе акций 9 сентября.

В качестве примера необходимости использования видеорегистраторов она назвала случай в Екатеринбурге, где полиция задержала журналистов, освещавших массовые акции. "В Екатеринбурге были задержания журналистов, которые заявили, что они предъявили свои аккредитационные карточки. Полиция утверждает, что они не сообщили о том, что были журналистами. В любом случае, мы разобрались, что задержания не должно было быть, полиция принесла извинения, отпустила их", - сказала Москалькова.

Омбудсмен также отметила, что к ней не поступало обращений и жалоб на задержания 9 сентября.

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