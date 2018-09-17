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Москалькова: осужденный в России украинец Владимир Балух нарушает порядок в СИЗО

Омбудсмен сообщила, что заключенный пытался сломать двери, а также вел себя грубо и вызывающе по отношению к сотрудникам ФСИН
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова Сергей Бобылев/ТАСС
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Сергей Бобылев/ТАСС

САРАТОВ, 17 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опровергла информацию об избиении осужденного в РФ на пять лет за незаконное хранение оружия и боеприпасов украинца Владимира Балуха и констатировала, что он сам нарушает порядок в СИЗО.

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Ранее в украинских СМИ появилась информация о якобы избиении Балуха в симферопольском СИЗО. Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Республике Крым и Севастополю опровергло эти данные.

"К нему не применялись незаконные, противоправные или безнравственные методы. Каждый шаг его зафиксирован, но он допускает нарушения правил условий содержания под стражей. Он пытался сломать двери, вел себя очень грубо и вызывающе по отношению к сотрудникам ФСИН", - рассказала Москалькова, которая проверяла сообщения "о грубом отношении" к Балуху.

По ее словам, такое поведение Балуха "зафиксировано на видео". "Человек должен подчиняться правилам внутреннего распорядка в этих условиях", - напомнила она.

В июле Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима по совокупности двух уголовных дел.

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УкраинаРоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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