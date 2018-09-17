Актера Леонова-Гладышева перевели из реанимации в палату общей терапии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Народный артист России, актер театра и кино Евгений Леонов-Гладышев, в середине августа госпитализированный в одну из больниц Санкт-Петербурга в тяжелом состоянии, переведен из реанимации в палату общей терапии на отделении Центра Алмазова. Об этом ТАСС сообщил в понедельник сын актера Артем.
"Улучшение некоторое есть. Его перевели из реанимации в палату на отделении. Динамика положительная - медленная, но положительная", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что 16 августа Леонова-Гладышева госпитализировали в тяжелом состоянии в отделение нейрохирургии Елизаветинской больницы, впоследствии его перевели в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова. Родные и коллеги актера объявили о сборе средств на его лечение и восстановление.
Евгений Леонов-Гладышев родился 24 января 1952 года в Вильнюсе. После окончания Ленинградского института театра, музыки и кинематографии и стал актером киностудии "Ленфильм". Его фильмография насчитывает более ста работ, в том числе в картинах "Место встречи изменить нельзя", "Огни", а также телесериалах "Убойная сила", "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей". В 2007 году Леонову- Гладышеву было присвоено звание Народного артиста России.