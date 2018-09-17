Глава финского МИД: страны Арктики достигли прогресса в сотрудничестве по метеорологии

ХЕЛЬСИНКИ, 17 сентября. /ТАСС/. Арктические страны достигли прогресса в сфере сотрудничества по метеорологии в этом регионе, туда будет вкладываться больше сил и средств. Об этом сообщил в понедельник на открытии конференции парламентариев арктических государств в городе Инари в Лапландии глава МИД Финляндии Тимо Сойни. Мероприятие проходит 17-19 сентября в рамках председательства Финляндии в Арктическом совете в 2017-2019 годах.

"Необходимость улучшения наблюдений [за погодой] и сервисов в регионе была признана, и национальные институты совместно со Всемирной метеорологической организацией взяли на себя обязательства направить на север больше ресурсов", - подчеркнул министр. Он также указал, что в метеорологической кооперации в Арктике, по его мнению, "уже достигнут прорыв".

По его словам, ведется работа и на других направлениях - развития космических технологий для совершенствования связи в регионе и улучшения доступа местных жителей к получению образования.

Сойни также указал, что природные пожары, происходящие ежегодно в южных регионах, несут вред и Арктике. "Они также (наряду с выбросами после сгорания жидкого топлива - прим. ТАСС) являются источниками черного углерода (выбросы которого способствуют ускорению изменения климата - прим. ТАСС). Согласно прогнозам, эти пожары могут стать более частым явлением. Важно, чтобы мы срочно приняли меры по улучшению наших возможностей для их прогнозирования и предотвращения в будущем", - указал глава МИД.

Он сообщил, что попросил финских экспертов заняться этим вопросом. Министр сообщил также, что в улучшении нуждается и арктическое судоходство. "Нужно в полной мере реализовать существующие договоренности, использовать новые технологии и сотрудничать с Международной морской организацией для развития [нового] регулирования", - уверен он.

На конференцию приехали порядка 50 делегатов из стран северной Европы, Канады, России, Европарламента, организаций коренных народов региона, а также стран - наблюдателей в Арктическом совете - Китая и Сингапура. В заключение мероприятия будет принято общее заявление по целям развития арктического региона.

Укрепление каналов связи

В свою очередь глава финской делегации на конференции, депутат парламента Карти Кулмуни отметила, что Финляндия призывает страны Арктического региона бережнее относиться к его природе, совместно бороться с изменением климата и развивать каналы связи. "Арктический регион сталкивается с влиянием изменения климата уже сейчас, под угрозой находится как природа, так и люди. Мы не сможем справиться с такой большой проблемой в одиночестве", - указала она.

"На протяжении сотен лет малым народам севера удавалось жить там, не нанося вреда окружающей среде. Нам нужно стремиться к тому же", - добавила Кулмуни.

По ее мнению, "нигде больше каналы связи не работают так плохо, как в Арктическом регионе". При этом, подчеркнула глава финской делегации, "в крайне тяжелых условиях они, однако, особенно важны хотя бы из соображений безопасности и выживания". Депутат отметила, что для обеспечения безопасности мореплавания в Арктике необходимы, в частности, точные прогнозы погоды, получить которые помогли бы налаженные каналы коммуникации и спутники.

Председательство в Арктическом совете

Финляндия председательствует в Арктическом совете в 2017-2019 годах. В связи в этим на территории страны проводится множество мероприятий разного уровня по обсуждению проблем Арктики.

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. Государствами - членами Арктического совета являются Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.