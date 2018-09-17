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Затяжное летнее тепло в Москве закончится после 23 сентября

Глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пояснил, что называть этот период "бабьем летом" некорректно, так как в сентябре в городе не было серьезного похолодания
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Период затяжного летнего тепла в Москве закончится на следующей неделе, после 23 сентября. Называть его "бабьим летом" некорректно, поскольку в сентябре в столице не наблюдалось серьезного похолодания, рассказал в понедельник ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В начале следующей недели начнется понижение давления и изменение циркуляции атмосферы, которые спровоцируют похолодание. Вероятно, длительный период летней погоды подойдет к концу", - сказал он.

"Бабье лето" - это период теплой погоды после затяжного ненастья, напомнил Вильфанд. Серьезного похолодания в столице пока не наблюдалось, поэтому называть установившуюся в Москве теплую погоду "бабьим летом" некорректно, добавил он.

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