Медведев отметил стойкость и отвагу защитников Брянской области в годы ВОВ

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил мужество, стойкость и отвагу защитников Брянщины, благодаря которым 17 сентября 1943 года оккупация Брянской области завершилась победой над захватчиком. Поздравительная телеграмма главы кабмина опубликована в понедельник на сайте правительства.

"17 сентября 1943 года - особая дата в истории нашей страны. Именно в этот день благодаря мужеству, стойкости, отваге солдат и офицеров Красной армии, партизан и подпольщиков Брянщины тяжелейшие 708 дней оккупации завершились сокрушительной победой над противником", - говорится в телеграмме.

Медведев отметил подвиг воинов и жителей области, вставших на защиту Родины, а также тех, кто после войны восстанавливал родной край из руин и пепла.

"Такие моменты дают каждому из нас возможность почувствовать, какой ценой была завоевана Победа, какие суровые испытания пришлось пройти военному поколению. И как важно беречь мир, хранить память о героях, а наших ветеранов окружать вниманием, заботой. Ведь вы подарили будущим поколениям свободу, мирную, счастливую жизнь", - добавил Медведев, поблагодарив ветеранов и пожелав доброго здоровья и благополучия.

Оккупация Брянской области гитлеровскими войсками началась в октябре 1941 года и продолжалась до сентября 1943 года. На территории области действовало 139 партизанских отрядов. Участниками партизанского движения были свыше 60 тыс. человек, 16 тыс. из них награждены орденами и медалями, 12 человек за подвиги и героизм удостоены звания Героя Советского Союза, три человека - звания Героя России.