Роспатриотцентр запустил региональный конкурс лучших программ развития волонтерства

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Роспатриотцентр и Ассоциация волонтерских центров (АВЦ) при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) запустили в субъектах РФ конкурс лучших практик в сфере волонтерства под названием "Регион добрых дел". Об этом рассказал председатель АВЦ Артем Метелев в ходе III Всероссийского семинара-совещания с руководителями региональных организационных комитетов по проведению в РФ Года добровольца.

"Мы запустили конкурс "Регион добрых дел" совместно с Росмолодежью и Роспатриотцентром, его целью является поддержка всех идей и программ в субъектах РФ, которые были реализованы в преддверии и в течение Года добровольца", - сказал Метелев.

Он отметил, что рассмотрением заявок и подведением итогов будет заниматься специально созданная экспертная комиссия, в которую войдут представители федеральных органов исполнительной и законодательной власти, Общественной палаты РФ и некоммерческих организаций.

"Конкурс будет проводиться в три этапа: с 10 сентября по 1 октября - время подачи заявок, с 1 октября по 10 октября - рассмотрение заявок экспертной комиссией, с 10 октября по 20 октября - оценка заявок и определение победителей ", - пояснил Метелев, добавив, что победителей конкурса назовут 5 декабря на Международном форуме добровольцев.

"По итогам конкурса до 25 субъектов РФ, которые станут победителями, будут претендовать на предоставление субсидии в размере до 15 млн рублей", - заключил он.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин подписал указ "О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)" в 2018 году. По словам главы государства, проведение Года добровольца станет признанием заслуг перед обществом и оценкой значительного вклада волонтеров в развитие страны.