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Дело Виктора Бута

Москалькова обратилась к послу США в РФ с просьбой выдать визу супруге Виктора Бута

Алла Бут планирует посетить российского бизнесмена в тюрьме

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к послу США с просьбой выдать визу супруге предпринимателя Виктора Бута, который был приговорен в США к 25 годам тюремного заключения. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе омбудсмена.

"Уполномоченный по правам человека в России обратилась с послу США в России с просьбой выдать визу Алле Бут, супруге отбывающего [наказание] в американской тюрьме Виктора Бута. Соответствующее письмо Татьяна Николаевна Москалькова направила сегодня в посольство", - сказал представитель пресс-службы, пояснив, что Алла Бут хочет встретиться со своим мужем.

Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической организацией. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в размере $15 млн.

Теги
СШАРоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаДело Виктора Бута
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