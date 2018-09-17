СМИ: пропавший в Норвегии соратник Ассанжа мог спрятаться на грузовом судне

ГААГА, 17 сентября. /ТАСС/. Пропавший в Норвегии голландец Арьен Кампхёйс - специалист по кибербезопасности и соратник основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа - мог спрятаться на грузовом судне. Об этом сообщила в понедельник газета Algemeen Dagblad .

"Это одна из наводок, которую мы проверяем, - сообщили изданию в норвежской полиции. - Мы работаем по этому направлению и надеемся скоро понять, соответствует ли эта информация действительности. Это же относится и к другим наводкам, которые мы получили".

По данным местных жителей, в районе 20 августа они видели Кампхёйса недалеко от населенного пункта Ронан, откуда приблизительно в то же время отошло грузовое судно, направлявшееся в расположенный в 1,6 тыс. км Ставангер. Ранее полицейские сообщили, что сигнал телефона Кампхёйса был засечен 30 августа недалеко от Ставангера. Остается неизвестным, кто именно пользовался телефоном в тот момент.

Норвежская полиция начала расследование по делу об исчезновении Кампхёйса несколько недель назад. Сейчас правоохранительные органы не располагают сведениями о том, где может находиться мужчина.

По данным WikiLeaks, опубликованным в Twitter, мужчина, который проводил отпуск в Норвегии, покинул отель в городе Будё 20 августа и сел на поезд до Ронана, после чего его следы затерялись. 22 августа он должен был вылететь из города Тронхейм в центральной части страны домой, в Нидерланды.

На прошлой неделе его документы были найдены рыбаками в воде на участке между населенными пунктами Фауске и Ронан. Полиция также обнаружила лодку-каяк, которая могла принадлежать Кампхёйсу.