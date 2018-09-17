Свыше 34 млн рублей направили в Брянской области на покупку техники для диагностики рака

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Власти Брянской области в 2018 году направили более 34 млн рублей на приобретение оборудования для высокоточной диагностики и лечения онкологических заболеваний. Новая техника предназначена для областного онкодиспансера, рассказал ТАСС директор регионального департамента здравоохранения Андрей Бардуков.

"Областной онкодиспансер получил новое медицинское оборудование на общую сумму 34,4 млн рублей. Из них 28,8 млн рублей были выделены из бюджета региона, остальные - из внебюджетных источников и средств Фонда обязательного медицинского страхования. Всего закуплено 14 единиц медтехники, в том числе аппарат УЗИ экспертного класса, цифровой маммограф, видеогастроскоп, 12-канальный электрокардиограф", - сказал Бардуков.

По его словам, за семь месяцев 2018 года при всех видах профсмотров в регионе выявлено 637 случаев злокачественных новообразований, в 59,1% случаев болезни обнаружена на ранних стадиях. "Внедрение в практику работы онкодиспансера новой медтехники расширит возможности по раннему выявлению и лечению новообразований", - отметил Бардуков.

Как сообщалось, проблема ранней диагностики онкологических заболеваний в Брянской области была затронута в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным 7 июня 2018 года. Жительница региона Мария Поцелуйко сообщила, что при первоначальном обращении врачи диагностировали у нее рассеянный склероз, и только через несколько месяцев обнаружили злокачественное новообразование головного мозга.

После обращения Поцелуйко к главе государства следственное управление СК РФ по Брянской области организовало доследственную проверку по изложенным фактам. По информации пресс-службы следственного управления, проверка еще не завершена. В региональном департаменте здравоохранения уточнили ТАСС, что жизни и здоровья Поцелуйко пока ничего не угрожает, так как она прошла курс химиотерапии, рост метастазов остановлен, дефицита лекарств нет.