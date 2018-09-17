Обнародованы исторические документы о воссоединении Киевской митрополии с РПЦ XVII века

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Церковно-научный центр "Православная энциклопедия" для разъяснения ситуации с православной церковью на Украине принял решение начать публикацию исторических документов о деталях воссоединения Киевской митрополии с Московским патриархатом в XVII веке. Около 100 из них уже выложены в интернете, сообщает в понедельник сайт церковно-научного центра.

Как пояснил ранее патриарх Московский и всея Руси в своей проповеди в Успенском соборе Московского кремля, в XV веке западные православные епархии расположенные на территории нынешней Литвы, Белоруссии и Украины оказались отторгнуты от Руси - там либо напрямую была установлена уния, либо им было разрешено оставаться православными но при этом запрещалось поминать имя митрополита Московского и Всея Руси. Это случилось после того, как в 1439 году константинопольский император и патриарх под предлогом защиты от надвигающейся турецкой угрозы, приняли унию с католической церковью, рассчитывая на вооруженную помощь запада. Русский государь и подавляющее большинство русского духовенства не поддержали отход от православия, однако уния продолжала насаждаться в западных областях Руси.

В центре сообщили, что речь идет о документах, относящихся к вопросу воссоединения Киевской митрополии с Русской православной церковью в 1685-1686 годах. "Готовящийся к публикации корпус документов охватывает и более ранние события, которые неразрывно связаны с историческими предпосылками этого воссоединения. Группа исследователей под руководством корреспондента РАН Б. Н. Флори проделала колоссальную работу, которая близка к окончанию: мы планируем осуществить издание в конце 2018 - начале 2019 года", - отмечается в сообщении на сайте.

"События последних дней, публикация отдельных материалов Синаксиса Константинопольской церкви, а также обилие не вполне достоверных сведений и трактовок, переполняющих сегодня различные интернет-издания, вынуждают нас пойти на беспрецедентный шаг: ЦНЦ "Православная энциклопедия" начинает осуществлять предварительную публикацию корпуса документов, относящихся к этой теме, как уже публиковавшихся, так и вновь выявленных. Публикация носит предварительный характер, поэтому часть документов будет опубликована в современной русской графике (документы, прошедшие сверку), часть - в оригиналах", - поясняют в церковно-научном центре.

Ранее Константинопольский патриархат высказался о намерении в одностороннем порядке предоставить автокефалию украинской православной церкви и отправил в Киев двух экзархов. Священный Синод РПЦ выразил решительный протест против этих действий. Каноническая Украинская православная церковь, которая имеет статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата, с предложением об автокефалии не обращалась.

"Духовная связь с этими епархиями всегда сохранялась, и когда уже при государе Алексее Михайловиче усилиями патриарха Московского и всея Руси Никона происходит в 1654 году воссоединение Украины с Россией, то вновь наши братья, отторгнутые тяжкими историческими обстоятельствами, входят в общение с градом Москвой. Совсем скоро, в 1686 году константинопольский патриарх Дионисий передает Московскому святителю все права на юрисдикцию над украинской землей. И произошло не только воссоединение политическое Украины с Россией, но и церковное объединение, восстановление единства, которое имело огромное значение для спасения православия в западных и юго-западных епархиях", - пояснил патриарх Кирилл.

На прошлой неделе, 14 сентября, Синод Русской православной церкви под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве принял решение приостановить поминовение патриарха Константинопольского за богослужением и сослужение с иерархами Константинопольского патриархата, а также инициировать всеправославное обсуждение проблемы украинского раскола.

Историк, специалист по истории церкви на Украине, профессор Православного Свято-Тихоновского университета Владислав Петрушко, комментируя действия Константинополя, отметил, что он тем самым пытается оспорить передачу Киевской митрополии в начале XVII века в юрисдикцию Московского патриархата. "Но вхождение Киевской митрополии в состав Московского патриархата было подтверждено грамотой Константинопольского патриарха Дионисия IV, в ней не говорилось ни о каком временном вхождении митрополии в состав Московского патриархата и на протяжении более 300 лет этот статус Киевской митрополии в составе Московского патриархата не оспаривался", - пояснил Петрушко.