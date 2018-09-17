Медведев рассчитывает на успех команды РФ на EuroSkills 2018

ГОРКИ, 17 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ рассчитывает на успех российской команды на европейском чемпионате по профессиональному мастерству, который пройдет в конце сентября в Будапеште.

На совещании с вице-премьерами председатель кабмина Дмитрий Медведев напомнил, что на следующей неделе лучшие участники отечественного чемпионата по профессиональному мастерству будут представлять страну на европейском первенстве - EuroSkills 2018 в Будапеште. "Мы, конечно, желаем им успехов", - сказал Медведев.

Он напомнил, что Россия присоединилась к мировому движению WorldSkills в 2012 году, но уже имеет неплохие результаты. В следующем году мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Казани, в 2022 году столица Татарстана примет европейский чемпионат по рабочим профессиями. "Но сейчас нужно сосредоточиться на подготовке к ближайшим соревнованиям", - сказал Медведев.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что российские участники чемпионата EuroSkills в Будапеште будут соревноваться по 41 компетенции. Всего от РФ на чемпионат поедут 48 человек из 17 регионов страны. "Мы очень надеемся, что, так же как и в 2016 году, <..> наши ребята займут первое командное место", - подчеркнула Голикова.

"Будем надеяться, что у них получится многое из того, что Вы сказали", - заключил Медведев.