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Минздрав Крыма организует выездной прием специалистов в Армянске

Министр здравоохранения региона пообещал, что врачи будут приезжать как минимум в течение четырех недель

АРМЯНСК /Республика Крым/, 17 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Крыма организует выездные приемы жителей Армянска специалистами из республиканских клиник, о соответствующей договоренности с руководством регионального минздрава сообщил в понедельник глава городской администрации Василий Телиженко.

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"Мы договорились, что, начиная с этой среды, еженедельно будут приезжать врачи и специалисты, которых у нас сегодня нет. Буквально в эту среду будет первый заезд. Министр здравоохранения Крыма пообещал, что как минимум в течение четырех недель врачи будут приезжать для приема", - сообщил Телиженко в ходе встречи с работниками завода "Титановые инвестиции".

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. По предварительным данным, причиной выпадения химического вещества в Армянске является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом компании "Титановые инвестиции". Проводятся экспертизы, СК возбудил уголовное дело в связи с произошедшим, в Армянске был введен режим ЧС.

Власти республики приняли решение на две недели остановить работу завода "Крымский Титан" в связи с выбросом вредных веществ. На этот же срок из города решено вывезти детей. По данным минобразования Крыма, учащиеся 2-11 классов выехали в детские лагеря, первоклассники и дети дошкольного возраста отправлены в санатории республики в сопровождении родителей. Также сообщалось, что власти Крыма выделили 76 млн рублей из резервного фонда на оздоровление детей и родителей с детьми из Армянска.

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