Кириенко: конкурс для школьников-волонтеров "Добро не уходит на каникулы" будет расширен

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Всероссийский конкурс для школьников-волонтеров "Добро не уходит на каникулы" будет расширен в следующем году.

Об этом заявил в понедельник в Москве на церемонии подведения итогов первого конкурса "Добро не уходит на каникулы" первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Первый конкурс начался 1 июня текущего года. Он проходил для участников младше 18 лет по 10 направлениям: "Свой дом/квартира", "Природа", "Культура", "Семья", "Школа", "Спорт/ЗОЖ", "Животные", "Пожилые люди", "Двор" и "Младшие дети". Конкурсанты совершали различные добрые дела и рассказывали об этом на своих страницах в социальной сети под хештегом #ЛетоСПользой. В общей сложности в конкурсе приняли участие более 103 тыс. человек из 85 регионов страны.

"Мы подумали, что конкурс должен быть ежегодным, и готовим его на следующий год. Будут изменения: кроме индивидуального участия, будет возможность участвовать командами, участвовать с родственниками, с друзьями и директорами школ", - сказал Кириенко.