На Урале пройдет презентация мобильной установки для переработки отходов в Арктике

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Уральские производители представят мобильный мусороперерабатывающий комплекс для Крайнего Севера и отдаленных регионов. Презентация состоится на конференции "Утилизация (переработка) отходов - рациональное ресурсопользование", которая пройдет 18 сентября в Екатеринбурге, сообщил в понедельник журналистам министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

"На территории арктического региона существуют недоступные населенные пункты, откуда вывоз твердых коммунальных и иных отходов невозможен, но туда возможно доставить данную установку <…>. Она есть, она произведена. Мы будем ее презентовать на круглом столе, посвященном Арктике", - сказал Кузнецов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Как рассказал ТАСС гендиректор компании "Кибертоп Экосистемс" Юрий Селиванов, установка не сжигает мусор, а разлагает его на безвредные элементы, при этом выделяется тепло и электроэнергия. "По мере накопления какого-то количества отходов она приезжает в населенный пункт, деструктурирует эти отходы, на выходе получается абсолютно безвредная зола, и [установка], как рейсовый автобус, едет к следующему населенному пункту", - добавил он.

Селиванов отметил, что в комплексе применяется цельная литая керамика, что позволяет достигать температуры в 1500 градусов Цельсия, топливом могут стать дрова, торф, уголь. "Это местные легкодоступные виды топлива. [Мы сформулировали для себя идею] ни в коем случае не использовать привозное топливо и газовое топливо. Газ есть не везде, а мусор - это постоянно возобновляемый ресурс", - добавил разработчик.

По словам Селиванова, установка уже прошла промышленные испытания и этой весной получила заключение о прохождении государственной экологической экспертизы. Разработкой заинтересовались в регионах, в частности в Ямало-Ненецком автономном округе. "Ямальский и Тазовский районы предоставили нам данные и попросили подготовить им технико-экономическое обоснование", - отметил руководитель компании.

Конференция "Утилизация (переработка) отходов - рациональное ресурсопользование" проводится в рамках деловой программы недели отраслевых выставок GRAND EXPO-URAL, которая продлится в Екатеринбурге с 18 по 21 сентября и соберет более 250 компаний и 7 тыс. посетителей из 19 стран мира.