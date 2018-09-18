Пресс-конференция, посвященная столетию со дня основания комсомола. Трансляция завершена

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная столетию со дня основания комсомола.

В пресс-конференции принимают участие первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, первый секретарь ЦК ВЛКСМ (1968-1977) Евгений Тяжельников, экс-чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, депутат Госдумы Светлана Савицкая, писатель, председатель редакционного совета "Литературной газеты" Юрий Поляков, председатель Российского детского фонда, президент Международной ассоциации детских фондов Альберт Лиханов.

29 октября 2018 года Ленинскому комсомолу исполняется 100 лет. В этот день в 1918 году на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи был образован Российский коммунистический союз молодежи.