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Посол Италии открыл национальную экспозицию на выставке WorldFood в Москве

Показатель роста экспорта итальянских продуктов питания и напитков в Россию за год составил 18,8%, отметил Паскуале Терраччано
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Посол Италии в России Паскуале Терраччано
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Более 40 итальянских компаний представили свою продукцию в рамках единой национальной экспозиции на Международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow. 

"В этом году в выставке принимают участие 44 производителя итальянской продукции. В этом году было более 30, и мы видим, как предложение высококачественной итальянской еды растет", - заявил в рамках церемонии открытия посол Италии Паскуале Терраччано. По его словам, показатель роста экспорта итальянских продуктов питания и напитков в Россию составил 18,8%.

27-я международная выставка продуктов питания WorldFood Moscow проходит в столице с 17 по 20 сентября.

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