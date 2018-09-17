Посол Италии открыл национальную экспозицию на выставке WorldFood в Москве

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Более 40 итальянских компаний представили свою продукцию в рамках единой национальной экспозиции на Международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow.
"В этом году в выставке принимают участие 44 производителя итальянской продукции. В этом году было более 30, и мы видим, как предложение высококачественной итальянской еды растет", - заявил в рамках церемонии открытия посол Италии Паскуале Терраччано. По его словам, показатель роста экспорта итальянских продуктов питания и напитков в Россию составил 18,8%.
27-я международная выставка продуктов питания WorldFood Moscow проходит в столице с 17 по 20 сентября.