Костромская облдума приняла законы о сохранении льгот для людей предпенсионного возраста

КОСТРОМА, 17 сентября. /ТАСС/. Депутаты Костромской областной думы приняли поправки в законы, предусматривающие сохранение льгот для людей предпенсионного возраста. Об этом сообщила пресс-служба регионального заксобрания.
"Депутаты поддержали предложение фракции "Единая Россия" в Костромской областной думе. Приняты поправки в ряд законов, предусматривающие сохранение действующих условий получения мер соцподдержки и льгот людям старшего возраста", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщалось, поправки в региональное законодательство подготовили депутаты фракции "Единой России". В соответствии с законопроектом повышение пенсионного возраста не отразится на получении льгот. Все действующие меры поддержки будут предоставляться женщинам при достижении 55 лет и мужчинам при достижении 60 лет.
Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Масштабное обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке проекта закона будут собраны и зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.
Выступая 29 августа с телеобращением, президент РФ Владимир Путин предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин - на уровне 65 лет. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей (в 50-57 лет), а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста.
При этом глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя (вплоть до уголовной) за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.