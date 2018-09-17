Театр в Ярославской области собирает средства на похороны погибшего на съемках актера

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Народный театр "Левый берег" в городе Тутаеве Ярославской области начал сбор средств на похороны актера массовки Валерия Шувалова, погибшего во время съемок сцены драки для телесериала "СМЕРШ". Об этом сообщается на странице театра в соцсети "Вконтакте".
Как уточнил ТАСС представитель народного театра, Шувалов работал в "Водоканале", помимо этого играл в любительском театре, снимался в кино в массовке.
"Ушел из жизни Валерий Шувалов, на 52-м году жизни нас покинул человечище, добрейшей души человек <…> Он всю свою жизнь отдал культуре Тутаевского района. Поможем достойно похоронить нашего друга и товарища", - говорится в сообщении.
В понедельник Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после смерти мужчины. По версии следствия, он получил удар в висок во время репетиции сцены массовой драки и умер в больнице. Как уточнили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ярославской области, мужчина не был профессиональным актером, он был задействован в массовке.
Следователи осмотрели место происшествия. В качестве свидетелей допрашиваются члены съемочной группы, в том числе актер Алексей Макаров. Назначена судмедэкспертиза для определения точной причины смерти.