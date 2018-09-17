Австрийский посол видит возможности сотрудничества со Ставропольем в сфере науки и АПК

СТАВРОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Посол Австрии в России Йоханнес Айгнер видит перспективы для сотрудничества со Ставропольским краем в научной сфере, а также в сельском хозяйстве. Об этом он заявил в понедельник в ходе поездки в Ставрополье.
"Основной повод - научное сотрудничество, например, область истории активно развивается, но и в области культуры нам очень важно развитие <…> Практику совместной работы представителей российской и австрийской науки необходимо продолжать", - сказал он журналистам.
В рамках визита в Ставропольский край Айгнер вместе с основателем Института по изучению последствий войн имени Людвига Больцмана профессором Стефаном Карнером посетил Северо-Кавказский федеральный университет, где принял участие в работе международной школы для молодых ученых "Границы в истории и исторической памяти". Посол заявил также о возможности развития сотрудничества в сфере туризма и сельского хозяйства, в чем заинтересованы зарубежные бизнесмены.
"Вчера нам удалось немного познакомиться с краем и соседней Карачаево-Черкесией, и видно, что потенциал туризма здесь очень перспективный, богатый и не единственный <…> Экономическая составляющая - отмечаем подъем объема товарооборота, и не последнее место в нем, несмотря на ограничения, занимает сотрудничество по АПК. В этой области наши предприниматели хотели бы принимать участие", - рассказал посол.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в ходе рабочей встречи подчеркнул, что край входит в число лидеров страны по производству сельскохозяйственной продукции, а также располагает богатой бальнеологической базой и развитым промышленным комплексом. "Каждое из направлений является перспективным для развития экономического сотрудничества", - отметил глава края.