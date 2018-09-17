КУБИНКА /Московская область/, 17 сентября. /ТАСС/. Всероссийское детско-юношеское движение "Юнармия" и концерн "Калашников" подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместные образовательные проекты.
Церемония прошла на площадке демоцентра концерна в парке "Патриот". Подписи под документом поставили начальник Главного штаба "Юнармии" летчик-космонавт Роман Романенко и и. о. генерального директора АО "Концерн "Калашников" Владимир Дмитриев.
Соглашение предусматривает совместные проекты, в том числе разработку образовательных материалов и познавательных программ, развитие и повышение интереса детей и подростков к военно-техническим знаниям, а также поддержку одаренных детей и подростков.
"Впереди у нас много совместных проектов и событий. На этой неделе в Ижевске пройдет День оружейника, и на этом грандиозном празднике мы посвятим детей сотрудников концерна в юнармейцы, дав старт новой программе "Юный оружейник" в рамках нашего движения. Я рад, что с этого момента концерн "Калашников" стал частью нашей большой юнармейской семьи", - сказал Романенко.
В свою очередь Дмитриев отметил, что сотрудничество концерна с "Юнармией" будет не только развивать гражданскую и патриотическую позицию молодого поколения, но и даст возможность детям раскрыть свои творческие и интеллектуальные способности.
"Уверен, что юнармейцы смогут стать достойными продолжателями славных оружейных традиций и надежными защитниками своего Отечества", - подчеркнул и. о. гендиректора.