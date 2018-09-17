Более 200 человек из шести стран собрал молодежный форум "Каспий-2018" в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 17 сентября. /ТАСС/. Международный молодежный образовательный форум "Каспий-2018" завершился в понедельник в Дагестане. Участие в нем приняли 250 представителей из шести стран, сообщили в пресс-службе министерства по делам молодежи Дагестана.

"17 сентября в поселке Манас Карабудахкентского района Дагестана завершил свою работу международный молодежный форум "Каспий-2018". Участие в форуме приняли 250 молодых людей из 28 субъектов России и пяти иностранных государств - Азербайджана, Египта, Казахстана, Туркменистана и Республики Молдова", - сказал представитель ведомства.

По его словам, для обучения участников были приглашены девять региональных и федеральных экспертов по различным направлениям в сфере социального проектирования. Также прошли встречи участников с руководителями всероссийских молодежных общественных организаций, представителями Федерального агентства по делам национальностей и Ассоциации волонтерских центров. "Работая в проектных группах, ребята разработали девять межрегиональных добровольческих проектов, а также расширили географию уже существующего международного проекта "Интердружба", который объединяет студентов из различных стран, получающих образование в Дагестане", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в День единства народов Дагестана 15 сентября на форуме прошла ежегодная донорская акция "Мы с тобой одной крови", в рамках которой собрали 20 литров крови. "В этот же день на муниципальном пляже поселка Манас участники и гости форума провели экологический квест "Чистый Каспий", итогом которого стали 82 мешка мусора общим весом полтонны", - сообщили в пресс-службе министерства.

Организаторы форума также подготовили для участников 17 альтернативных площадок. Среди них были площадки по робототехнике, мобильно-конструкторская станция, интеллектуальная битва "Игра с умом", деловые игры "Проектогенерация" и "Голодные до бизнеса", площадки движения "WorldSkills" , федеральной программы "Ты - предприниматель", Управления Росгвардии РФ по Дагестану и другие.

"Яркой и насыщенной была и культурная программа форума с участием творческих коллективов и артистов дагестанской эстрады, которые выступили на открытии и закрытии форума", - добавил представитель пресс-службы.

О форуме "Каспий"

Международный молодежный образовательный форум "Каспий" в этом году прошел с 14 по 17 сентября в шестой раз. Организатором его выступило министерство по делам молодежи Дагестана при поддержке правительства Дагестана, Федерального агентства по делам молодежи, министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана и Федерального агентства по делам национальностей.