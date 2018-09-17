Глава болгар Крыма просит рассмотреть в рамках ООН ситуацию с водной блокадой полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Председатель национально-культурной автономии болгар Крыма Иван Абажер сообщил, что обратился к участникам ежегодного совещания ОБСЕ по правам человека, которое проходит в Варшаве, с просьбой обсудить на очередной сессии Генассамблеи ООН ситуацию с водной блокадой полуострова со стороны Украины.

Ранее сообщалось, что делегация общественников из Крыма принимает участие в проходящем в Варшаве ежегодном совещании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения. Выступления крымских делегатов неоднократно прерывались по требованию представителей Украины.

"Я заострил внимание на водной блокаде Крыма со стороны Украины, чтобы мое предложение по имеющимся ограничениям вынесли на рассмотрение 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал Абажер корреспонденту ТАСС.

Он отметил, что с момента перекрытия Украиной в одностороннем порядке поставок воды по Северо-Крымскому каналу, который покрывал до 90% потребностей региона, ни одной резолюции не было принято ни ОБСЕ, ни ЕС.

Абажер отметил, что протестов по его выступлению не было. "Украинская сторона поняла, что признает нас, крымчан, что мы являемся составной частью Российской Федерации. Им [украинской стороне] модераторы конференции дали понять, что представители из Крыма, как части РФ, имеют право на выступление", - сказал он.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Киев отказался признавать Крым частью России.