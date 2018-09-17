Дети из малообеспеченных семей Северной Осетии отдохнут в Крыму

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 сентября. /ТАСС/. Дети из малообеспеченных семей Пригородного и Кировского районов Северной Осетии в течение двух недель проведут в пансионате в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба депутата Госдумы, двукратного чемпиона мира по вольной борьбе Артура Таймазова, который является инициатором поездки детей.
"Всего в крымском пансионате "Зенит" с 17 по 30 сентября отдохнут 30 детей из малообеспеченных семей Пригородного и Кировского районов Северной Осетии. Это стало возможным благодаря совместной благотворительной деятельности депутата и российской самолетостроительной корпорации "МиГ", - говорится в сообщении.
В рамках оздоровительной поездки дети смогут пообщаться с известными спортсменами, которые поделятся с ними профессиональным опытом. Для них вместе с юными спортсменами Крыма будут организованы мастер-классы.
"Я считаю важным и нужным объединять молодежь из разных регионов страны, имеющую общие интересы. Именно так крепнет спортивное братство. Я благодарен руководству корпорации "МиГ" за возможность ежегодно отправлять детей из Осетии на отдых к морю. Вместе нам удается делать жизнь молодого поколения республики более насыщенной и интересной", - цитирует пресс-служба Таймазова.