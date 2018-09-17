Рейс из Петербурга в Анталью вылетел с восьмичасовой задержкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Россия" из петербургского аэропорта Пулково вылетел в турецкую Анталью с восьмичасовой задержкой, сообщается на онлайн-табло аэропорта.

"Отправлен в 23:59 мск", - сообщается о статусе рейса номер FV 5863.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing 747 авиакомпании "Россия" должен был вылететь из Петербурга в Анталью в 15:55 мск 17 сентября, однако, как уточнили в авиакомпании, он был задержан из-за несвоевременного прибытия воздушного судна. В компании сообщали, что ориентировочная задержка составит семь часов, а приблизительное время вылета было назначено на 23:00 мск.

Пассажиров, по информации "России", заранее проинформировали о задержке. Тех, кто прибыл в аэропорт и ожидал рейса, обеспечили горячим питанием и напитками.