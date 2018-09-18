Жители пригородов Дамаска возвращаются в свои дома

ДАМАСК, 18 сентября. /ТАСС/. Жители населенного пункта Дария в пригороде Дамаска, два года назад освобожденного от боевиков, стали возвращаться в свои дома.

"Мы, как представители власти, члены администрации, встречаем здесь жителей города, которые решили вернуться, - рассказал журналистам представитель местной администрации Мухаммед Абу Зияд. - Только за один день приехали 22 тыс. человек. До войны в городе проживали 365 тыс. человек".

В Дария завершено разминирование, началось восстановление дорог, социальных объектов, полным ходов ведется ремонт электросетей и водопровода. Некоторые микрорайоны уже подключили к сети. В пяти отремонтированных школах начался учебный год.

"Желание вернуться изъявили более 200 тыс. человек, мы всех ждем, - продолжил он. - Вернувшиеся сегодня могут осмотреть свои дома. Если сочтут их пригодными для проживания, останутся здесь. Если дом непригоден, то администрация предоставляет им временное жилье, пока их дом не будет отремонтирован".

Ремонт уже завершен в отделении милиции и в поликлинике, которая была разрушена на 60%. "Сейчас восстановительные работы [в поликлинике] полностью завершены, осталось завезти мебель и установить медицинское оборудование", - рассказал журналистам главный врач провинции Дамаск Ясин Нанус.

Урегулирован статус около 1,4 тыс. бывших боевиков, которые наравне с другими гражданами смогли принять участие в выборах в местные органы власти. "Мы хотим выбрать достойных людей, способных управлять городом. Мы хотим, чтобы власть восстановила наши дома, дали свет и воду. Если бы в городе и дальше находились боевики, ни о каких выборах не могло бы быть и речи", - рассказала журналистам местная жительница Соусан Омари.