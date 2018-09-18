На полях конференции ОБСЕ покажут фильм о соблюдении прав болгар в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Представители национально-культурной автономии болгар Крыма на полях конференции ОБСЕ по правам человека во вторник в Варшаве проведут презентацию видеофильма о соблюдении своих прав. Об этом сообщил ТАСС глава организации Иван Абажер.

Ранее сообщалось, что делегация общественников из Крыма принимает участие в проходящем в Варшаве ежегодном совещании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения. Выступления крымских делегатов неоднократно прерывались по требованию представителей Украины.

"Мы расскажем конкретно, на примере болгарской общины, как соблюдаются права национальных меньшинств. Все покажем на видео, потому что у европейцев мнение о Крыме формируется на основе фейковых сообщений западных СМИ. Реальной картины они не понимают", - сказал он.

По словам Абажера, мировое сообщество должно знать реальную картину событий, происходящих в Крыму, и о том, что права представителей всех национальностей и всех конфессий в регионе соблюдаются.

В следующем году на конференции ОБСЕ, отметил Абажер, представители общины намерены устроить концерт одного из национальных ансамблей крымских болгар. "Почему бы и нет? Народная дипломатия должна активно себя проявлять. Будем добиваться этого. Хотим представить искусство крымских болгар в ОБСЕ", - подчеркнул он.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.