Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться гриппом

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам по лечению и профилактике гриппа. Об этом во вторник сообщается на сайте службы.

Сезонный грипп, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вызывает от 3 млн до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к 250-500 тыс. смертей

Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию Сезонный грипп, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вызывает от 3 млн до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к 250-500 тыс. смертей

"Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции, заболевшего нужно изолировать от здоровых лиц, желательно выделить отдельную комнату", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что самолечение при гриппе недопустимо, назначить необходимое лечение должен врач. При высокой температуре тела (38-39 градусов) рекомендуется вызывать скорую или же участкового врача на дом. Больному рекомендуется пить много жидкости, а помещение, где он находится, стоит регулярно проветривать.

"Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям начиная с шести месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска - медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта", - отметили в Роспотребнадзоре. Прививку стоит сделать за две-три недели до начала эпидсезона, однако вакцинацию нельзя проводить при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к компонентам вакцины.

В службе рекомендуют сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей, пользоваться медицинской маской, тщательно мыть руки, регулярно проводить уборку, есть продукты с витамином C, блюда с чесноком и луком, а также повышать иммунитет, вести здоровый образ жизни и заниматься физкультурой.

По данным Роспотребнадзора, первая волна заболеваемости гриппом в России ожидается в середине осени. Кампания по вакцинации населения в этом году стартовала с начала сентября, она продлится до декабря включительно. Пики заболеваемости гриппом обычно приходятся на январь-март. В этом году Минздравом России закуплено около 62,3 млн доз отечественных противогриппозных вакцин с актуальными штаммами, с августа 2018 года уже поставлено в регионы более 31 млн доз гриппозных вакцин, из них детский грипп - более 9 млн доз.