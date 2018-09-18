Специалисты завершили очистку объектов энергетики в Армянске после химвыброса

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Энергетики совместно с сотрудниками МЧС России завершили очистку загрязненных химическими веществами энергетических объектов в городе Армянск на севере Крыма после химвыброса, который произошел в конце августа. Об этом во вторник сообщила пресс-служба госпредприятия "Крымэнерго".
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"Обмыв загрязненного химическими веществами открытого оборудования подстанции 35 кВ и воздушных линий классом напряжения 10, 35, 220 и 330 кВ осуществлялся в течение восьми дней", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что энергетики обесточивали некоторые районы Армянска, чтобы отмыть ЛЭП после химвыброса.
В пресс-службе госпредприятия пояснили, что "агрессивное воздействие" химического вещества в Армянске "стало причиной загрязнения изоляции электрооборудования и разрушения стеклянных изоляторов ЛЭП", а также причиной снижения изолирующих характеристик подвески.
"Металлические элементы и провода подверглись активному окислению: в дальнейшем это может привести к нарушению их механической прочности. Для предупреждения технологических нарушений в электрических сетях "Крымэнерго" принимает все необходимые меры. Среди наиболее сложных и довольно редких технических мероприятий - обмыв оборудования подстанции 35 кВ и изоляции воздушных линий классом напряжения 10, 35, 220 и 330 кВ", - рассказали в пресс-службе.
Энергетикам пришли на помощь специалисты МЧС с автоцистернами и пожарными машинами. Так, "водной процедуре" подверглось все оборудование открытого распределительного устройства подстанции 35 кВ "Армянск": трансформаторы, вакуумные выключатели, разъединители, секции шин и т. д. "Суммарное время подачи воды под напором, потребовавшееся для очистки подстанции, составило более четырех часов", - отмечено в сообщении.
Самый большой объем работ выполнен на магистральных линиях электропередачи. "В первую очередь была очищена изоляция ЛЭП на ВЛ 220 кВ Титан - Красноперекопск, обеспечивающая электроснабжение района [Армянска]: обмыву подлежали 319 гирлянд - около 5,5 тыс. изоляторов. Затем выполнили обмыв ВЛ 330 кВ, которые ранее принимали электрическую энергию из Украины, а сейчас используются в качестве источников реактивной мощности: Каховская - Джанкой и Каховская - Островская", - рассказали в пресс-службе.
В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. По предварительным данным исследований, причиной выпадения химического вещества в Армянске является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом компании "Титановые инвестиции". Проводятся экспертизы, СК возбудил уголовное дело в связи с произошедшим.