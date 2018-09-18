Эвакуированные из-за пожара жители Оренбургской области вернулись домой

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Жители поселков, покинувшие в понедельник свои дома из-за крупного природного пожара в Оренбургской области, не остались в пунктах временного размещения, а вернулись домой или остались у родственников. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Сейчас в пунктах временного размещения вообще никого нет. Все, кто выезжал вчера, они не остались в ПВР, часть у родственников остается, часть вернулись в дома, поскольку угрозы распространения огня нет", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что в результате пожара в регионе пострадавших и погибших нет.

Во вторник продолжаются работы по ликвидации возгорания. "Вертолет Ми-8 совершил шесть сбросов воды в труднодоступных для наземной группировки местах, развития пожара нет", - сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в городе Медногорске и в Кувандыкском городском округе в понедельник из-за возгорания сухой травы был введен режим ЧС. По последним данным, общая площадь пожара составила 150 га, действовали четыре очага в районе населенных пунктов Рысаево, Сарбаево, Идельбаево, между населенным пунктом Идельбаево и Медногорском. В некоторых поселениях прошла эвакуация населения, было развернуто семь пунктов временного размещения, муниципальные власти предоставляли транспорт. 18 сентября в 5:35 мск пожар был локализован.