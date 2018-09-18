Дума приняла в основном чтении проект о наказании за отказ прекратить распространять ложь

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла во втором, основном чтении проект закона о введении уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда о прекращении распространения или опровержении незаконной и недостоверной информации. Авторами инициативы выступили депутаты Сергей Боярский, Михаил Емельянов, Дмитрий Вяткин и Александр Грибов.

Палаты внесла поправки в статью 315 Уголовного кодекса РФ. Ими вводится уголовная ответственность "за злостное неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию" за отказ от распространения лживых или незаконных сведений или от их опровержения.

В связи с этим законопроектом дополняется статья 315 УК РФ частью первой, где такие преступления караются "либо штрафом в размере до 50 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года".

В сопроводительных документах указывается, что "отказом от исполнения судебного решения по прекращению распространения незаконной информации либо опровержению ранее распространенной порочащей или недостоверной информации нарушаются основные конституционные гарантии личности".

Административная ответственность

Одновременно Госдума также во втором внесла поправки в Кодекс РФ об административных нарушениях, которыми вводится ответственность за отказ от выполнения судебного предписания о запрете на распространение незаконных или недостоверных сведений или об их опровержении. В таких случаях предусматривается штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей; для должностных лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. При невыполнении повторного требования размер санкций может возрасти для граждан до 25 тыс. рублей (предусматривается возможность административного ареста на срок до 10 суток или обязательных работы на срок до 120 часов); для должностных лиц - до 50 тыс. рублей с альтернативой административного ареста на срок до 15 суток или обязательных работ на срок до 200 часов; для юридических лиц - от 200 тыс. рублей.

Как говорится в пояснительной записке, "выполнение обязанности владельца сайта, где размещена незаконная информация, не обеспечивается эффективными мерами правового принуждения". "Даже если суд возложит на такое лицо обязанность удаления незаконной информации, то должник может игнорировать его ввиду незначительного размера ответственности (для гражданина санкция за неисполнение - штраф от одной до двух тысяч рублей за первый отказ и от двух до пяти тыс. за второй отказ", - указывают авторы.