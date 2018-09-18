Вывезенные из Армянска после химвыброса дети начнут возвращаться в город с 25 сентября

"Если все будет нормально, ситуация стабилизируется, то тогда в понедельник - во вторник [25-26 сентября] начнем заниматься вопросом возврата детей в Армянск", - сказал он. Ранее сообщалось, что детей из города после химвыброса вывезли на оздоровление, при этом каникулы для них продлили на три недели.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Дети, вывезенные из города Армянск на севере Крыма после химического выброса, смогут вернуться в город с 25 или 26 сентября. Об этом во вторник сообщил вице-премьер республики Юрий Гоцанюк.

По его словам, к возвращению детей в городе предстоит провести очистку дорог и улиц, а также повторную обработку детских спортивных площадок. "Задача до субботы, перед тем, как дети будут возвращаться, еще раз провести работу по обработке спортивных детских площадок и также провести влажные уборки в школах и детских садах", - сказал Гоцанюк.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. В городе ввели режим ЧС, а СК возбудил уголовное дело в связи с произошедшим.

По решению властей республики из города вывезли дете: учащиеся 2-11 классов выехали в детские лагеря, первоклассники и дети дошкольного возраста отправились в санатории республики в сопровождении родителей. По данным властей Армянска, всего на оздоровление из города выехали более 4,1 тыс. детей.