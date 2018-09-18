Больным ВИЧ и вирусом гепатита С могут разрешить усыновлять детей

МОСКВА, 18 сентября. Минпросвещения России разработало поправки в Семейный кодекс, которые позволят инфицированным вирусом иммунодефицита человека и вирусом гепатита С усыновлять детей. Проект закона "О внесении изменений в статью 127 Семейного кодекса Российской Федерации", размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, с понедельника проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Изменения, изложенные в законопроекте, наделяют суд правом отступать от положений статьи 127 Семейного кодекса в том случае, если "лицо, инфицированное вирусом иммунодефицита человека и (или) вирусом гепатита C, в силу уже сложившихся семейных отношений проживает с ребенком, а также с учетом интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания обстоятельств."

Ранее Конституционный суд России посчитал неконституционной норму, согласно которой лица с ВИЧ или гепатитом С не могут усыновить ребенка, который в силу уже сложившихся семейных обстоятельств проживает с ними.

Поводом для рассмотрения этого вопроса в КС стало дело семейной пары из Подмосковья, которой отказывают в усыновлении ребенка. Супруги состоят в браке с 2010 года и проживают в благоустроенной квартире. Они хотели детей, но в 2012 году у женщины случился выкидыш, она попала в больницу, где ее заразили ВИЧ-инфекцией. В результате ребенка для них родила ее родная сестра путем искусственной инсеминации.

С рождения малыш "постоянно проживает и воспитывается" ими. Но суды посчитали, что, "учитывая заболевание заявителя, усыновление не будет соответствовать интересам ребенка". Тогда супруги обратились в КС. В жалобе они настаивают, что ВИЧ-инфекция не передается бытовым путем, и обращают внимание, что ни муж в течение пяти лет, ни ребенок в течение 2,5 лет не заразились ВИЧ-инфекцией. Супруги также обращают внимание на высокую эффективность современной терапии, назначаемой ВИЧ-инфицированным, и делают вывод, что ограничения на усыновление для этой узкой группы лиц основаны на мнимой угрозе.