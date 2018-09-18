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Крушение российского Ил-20 в Сирии

Путин выразил соболезнования родным членов экипажа Ил-20

На борту сбитого самолета находились 15 военнослужащих РФ
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным российских военнослужащих, погибших на борту сбитого Ил-20.

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"Президент глубоко соболезнует всем родным, близким и сослуживцам членов экипажа погибшего самолета", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский самолет Ил-20 при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем был сбит ракетой сирийского комплекса С-200. В Минобороны РФ заявили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия". В ведомстве добавили, что израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под огонь ПВО Сирии. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вина за сбитый российский самолет полностью лежит на Израиле. 

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Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияКрушение российского Ил-20 в Сирии
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