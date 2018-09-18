Путин выразил соболезнования родным членов экипажа Ил-20

"Президент глубоко соболезнует всем родным, близким и сослуживцам членов экипажа погибшего самолета", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский самолет Ил-20 при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем был сбит ракетой сирийского комплекса С-200. В Минобороны РФ заявили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия". В ведомстве добавили, что израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под огонь ПВО Сирии. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вина за сбитый российский самолет полностью лежит на Израиле.