ВЦИОМ: россияне чаще читают новости и сообщения в соцсетях, чем художественную литературу

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Новости и сообщения в социальных сетях вызывают больший интерес россиян, чем художественная литература. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Как отмечается, чаще всего россияне читают новости в соцсетях (39%), а также в СМИ (38%). При этом уточняется, что читать в соцсетях новости предпочитает молодежь: 56% среди 18-24-летних респондентов и 27% - среди опрошенных от 60 лет. "Новостные статьи в СМИ чаще читают люди старшего поколения (43% среди людей от 60 лет)", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

При этом россияне с высшим образованием чаще интересуются новостями, граждане с неполным средним образованием выражают низкий интерес к чтению новостей как в соцсетях (17%), так и в СМИ (24%). Почти каждый второй житель Санкт-Петербурга и Москвы (49%) читал за последнюю неделю в СМИ новости и новостные статьи, а в небольших городах и селах - каждый третий (35%).

Что касается художественной литературы, за последнюю неделю ее читал каждый третий опрошенный - 34%, при этом чаще всего ее читают жители Санкт-Петербурга и Москвы (49%). Среди женщин (38%) стихи и проза популярнее, чем среди мужчин ( 28%). Согласно результатам опроса, граждане РФ с высшим образованием выражают интерес к прозе и стихам (44%), при этом среди людей с неполным средним образованием лишь 13% читали соответствующие книги.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 сентября 2018 года, в нем приняли участие жители РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью с 1,6 тыс. респондентов по случайной выборке.