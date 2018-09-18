Патрушев: нужны незамедлительные меры для обеззараживания полигона "Красный Бор"

НАРЬЯН-МАР, 18 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что властям Санкт-Петербурга совместно с Минприроды нужно незамедлительно принять меры для улучшения ситуации в районе полигона "Красный Бор". Об этом он заявил на совещании в Нарьян-Маре.

"Необходимо Минприроды России совместно с правительством Санкт-Петербурга незамедлительно принять необходимые меры по улучшению экологической ситуации в районе полигона ["Красный Бор"], включая обеззараживание захороненных химических отходов", - подчеркнул Патрушев. По его словам, там уже сложилась критическая ситуация, вызванная захоронением около 2 млн тонн токсичных промышленных отходов. Секретарь СБ РФ отметил, что эта проблема рассматривалась на заседании межведомственной комиссии СБ РФ, но соответствующие решения в части определения организационно-правового положения полигона и включения соответствующих мероприятий в программу Санкт-Петербурга по охране окружающей среды до сих пор не реализованы.

Говоря об обращении с отходами в Северо-Западном федеральном округе в целом, Патрушев отметил высокий уровень криминализации этой сферы, в том числе факты коррупции. По его словам, в минувшем году выявлено более 1,5 тыс. нарушений природоохранного законодательства в округе, только по нарушениям в сфере обращения с отходами размер штрафов составил около 15 млн рублей.

Говоря о причинах происходящего, секретарь Совбеза назвал среди них и "длительное игнорирование проблемы на уровне руководства регионов". Патрушев подчеркнул, что в Карелии и Вологодской области до сих пор не утверждены региональные программы в области обращения с отходами.

Что касается первоочередных мер, то секретарь Совбеза потребовал, в частности, обеспечить неотвратимость наказания за экологические правонарушения, а также полное и своевременное возмещение ущерба, причиненного окружающей среде. По его словам, также нужно повысить эффективность государственного экологического надзора и оперативно- розыскной деятельности, уделив внимание выявлению и пресечению незаконного бизнеса в сфере обращения с отходами, а также нецелевого использования денег, выделяемых на природоохранные мероприятия.

От глав регионов секретарь Совбеза потребовал также дополнительно проработать вопросы строительства мощностей по переработке отходов, включая механизмы стимулирования переработки и обезвреживания мусора. Кроме того, он предложил шире вовлекать общественность в выявление несанкционированных свалок.