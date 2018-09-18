В Москве открылся международный инклюзивный фестиваль

Официальный старт фестивалю дала дискуссия "Формирование доступной среды в культуре и обществе. Роль музея". "Эта дискуссия символическим образом открывает инклюзивный фестиваль Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина. Этот фестиваль объединяет 45 мероприятий, которые посвящены совершенно разным целям, но одной общей - преодоление физических и коммуникационных границ. Мы стараемся расширить свои собственные границы восприятия искусства, научиться новым паттернам общения, взглянуть на мир новыми глазами", - отметила куратор фестиваля, руководитель отдела инклюзивных программ Пушкинского музея Евгения Киселева, которая выступила модератором дискуссии.

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Международный инклюзивный фестиваль, посвященный вопросам преодоления физических и коммуникативных барьеров в современном музее, открылся в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Программа объединила около 45 мероприятий, вход на которые будет свободным, передает корреспондент ТАСС.

В обсуждении приняли участие советник президента РФ Александра Левицкая, нейробиолог Александр Сорокин, исполнительный директор фонда "Абсолют-Помощь" Полина Филиппова, председатель организации "Слышащие дети в семье глухих" Виктория Берлизова, художник Леонид Тишков.

Участники дискуссии обсудили разные взгляды на вопрос доступной среды и инклюзии, понятие "арт-терапия", работу с детьми и взрослыми с особенностями развития, доступность музеев для людей с ограничениями по здоровью и другие вопросы.

Перформансы, дискуссии, спектакли

Площадками фестиваля, который продлится до 23 сентября, стали главное здание музея, Галерея искусства стран Европы и Америки XIX-XX вв. и центр эстетического воспитания "Мусейон". Как говорят организаторы, особое внимание будет уделено проблеме взаимодействия с посетителями с ментальными нарушениями. В рамках фестиваля пройдут дискуссии и лекции по этой теме. Также в программе мероприятия как для людей с ограниченными возможностями здоровья, так и для обычных посетителей.

Запланированы звуковые и пластические перформансы, спектакли, тактильные мастер-классы, кинопоказы, мультисенсорные работы современных художников. Например, состоится перформанс "Японские мотивы (Танец буто)", созданный труппой Центра реализации творческих проектов "Инклюзион" Фонда поддержки слепоглухих "Со-единение". В день открытия фестиваля будет показана постановка "Шедевры японской поэзии эпохи Эдо на русском жестовом языке" в исполнении неслышащих актеров театра "Недослов".

В деловой программе лекцию прочтет Хуан Сю Лин из Музея императорского дворца (Тайбэй), состоится мастер-класс куратора инклюзивных программ Музея Виктории и Альберта (Лондон) Барри Гинли, мультисенсорный мастер-класс ведущего специалиста по инклюзивным и образовательным проектам Музея Метрополитен (Нью-Йорк) Ребекки Макгиннис, а также экскурсия для людей с ментальной инвалидностью и деменцией, которую проведет Молли Бреттон, координатор программы по формированию доступной среды Королевской академии художеств (Лондон).

Перед гостями и участниками фестиваля выступят директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак, художник Леонид Тишков, советник президента РФ Александра Левицкая, арт-терапевт Мария Дрезнина, нейробиолог Александр Сорокин и др. Посещение всех мероприятий фестиваля - бесплатное, однако нужно пройти регистрацию на сайте (timepad.ru).