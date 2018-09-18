{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ: Россия активно возвращается к опыту комсомола

Евгений Тяжельников отмтеил, что опыт комсомола применяется в работе Всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия" и Российского движения школьников

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Современное российское общество активно возвращается к использованию опыта комсомола. Такое мнение высказал во вторник первый секретарь ЦК ВЛКСМ (1968-1977 годов) Евгений Тяжельников на пресс-конференции в ТАСС, посвященной 100-летию со дня основания молодежной организации.

"Мы видим, что к опыту комсомола в современной России возвращаются: возрождаются студенческие отряды, нормативы ГТО", - отметил Тяжельников.

По его словам, опыт ВЛКСМ сегодня применяется в работе Всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия" и Российского движения школьников. "Я думаю, это только начало, и опыт комсомольской организации не только может, но и должен служить благому делу", - подчеркнул Тяжельников. В частности, может быть использован опыт наставничества, который был наработан в ВЛКСМ, уточнил он.

В свою очередь писатель Юрий Поляков отметил, что в России есть база для восстановления комсомольской организации. "Практически сохранилась структура молодежи: есть студенческая, школьная, рабочая, сельская молодежь, появилась, правда, еще бизнес-молодежь. Мы остались страной с жесткой вертикалью власти, мы остались многонациональным государством - со всем этим работал комсомол", - напомнил Поляков. По его мнению, на современном этапе опыт комсомола может быть использован в создании конфедерации молодежных организаций, "действующей под эгидой государства".

Писатель предложил сделать день рождения комсомола общегосударственным праздником, совместив его с День молодежи.

Днем рождения комсомола считается 29 октября. В этот день в 1918 году на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи был образован Российский коммунистический союз молодежи. Школу комсомола в СССР прошли около 200 миллионов юношей и девушек.

Теги
Россия
Путин заявил, что здравоохранение в Москве должно быть поднято до мирового уровня
По словам президента, сейчас Москва может успешно конкурировать с ведущими мировыми столицами
Читать полностью