Путин заявил, что здравоохранение в Москве должно быть поднято до мирового уровня

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы сделали многое для развития города, но предстоит сделать еще больше - в частности, поднять до мирового уровня сферу здравоохранения в городе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина.

По словам главы государства, в Москве за последние годы "сделано очень многое, но <...> предстоит сделать еще больше". Как отметил президент, российская столица может успешно конкурировать с ведущими столицами мира. "Москва должна закрепить за собой позиции в образовании, поднять до мирового уровня здравоохранение, которое призвано работать на благо всех граждан нашей страны", - сказал Путин.

Путин поздравил Собянина со вступлением в должность столичного градоначальника на новый срок полномочий, отметив, что москвичи оказали ему доверие и оценили его умение работать с большой отдачей, выполнять обещания и держать слово. Президент РФ напомнил, что пять лет назад Собянин представил программу развития города, в которой была задана очень высокая планка. "И вы доказали, что умеете решать самые сложные задачи, добиваться позитивных перемен. Изменился облик, да и сама атмосфера города, появились новые возможности для отдыха москвичей, занятий спортом, для удобного получения самых востребованных услуг", - отметил глава государства. Путин добавил, что небывалыми темпами развивается также московское метро, строятся новые дороги, в большинстве столичных школ созданы условия для качественного образования.

"Москва при ее стремительном ритме жизни стала, безусловно, более гостеприимной и уютной", - констатировал президент РФ.

По словам Путина, России в целом необходимо добиваться прорывного развития в экономике, технологиях и социальной сфере для повышения уровня и качества жизни граждан страны. Президент подчеркнул, что эти изменения будет идти во всех регионах страны, "и роль столицы в решение общенациональных задач, конечно, всегда будет очень высока".