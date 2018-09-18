В РПЦ заявили, что на Украине пока нет легитимных условий для автокефалии церкви

До достижения автокефалии, по его словам, "еще очень далеко". "Во-первых, большинство православных верующих не примут эту автокефалию, - считает Иларион, - во-вторых Филарет Денисенко [патриарх раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП)] не согласится ни на что ниже патриархата, то есть на полную легитимизацию всей своей деятельности. И, в-третьих, потому что две эти раскольничьи группы (непризнанные мировым православием УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь - прим. ТАСС) до сих пор не примирились между собой. То есть на какой базе будет создаваться автокефальная церковь, если практически никто не готов сейчас к принятию автокефалии?"

Митрополит также подчеркнул, что "раскольничья иерархия, которая является нелегитимной, не может претендовать на автокефалию". "Но для того, чтобы придать ей вид легитимности, этих лжеиерархов, лжеепископов нужно перерукоположить. Поэтому есть предположение, что два приехавших епископа (два экзарха Константинополя) именно этим и начнут заниматься, а потом в нужный момент скажут, что это уже не раскольники, они получили канонические хиротонии. Это своего рода спецоперация", - пояснил глава ОВЦС.

"Обычно направляется один экзарх, и когда были направлены два, то наши братья на Украине сразу поставили вопрос: почему два экзарха, что они будут делать? А все дело в том, что два епископа могут рукоположить третьего епископа", - отметил митрополит.