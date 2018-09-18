Прием заявок на премию Русского географического общества завершится 28 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Награждение премией Русского географического общества (РГО) состоится в третий раз в декабре в Кремле, прием заявок закончится 28 сентября, заявил первый вице-президент общества Николай Касимов.
"Прием работ заканчивается 28 сентября. Отмечаются этой премией самые яркие достижения в области науки, образования, просвещения, научно-популярные фильмы, телевизионные проекты. Мы стремимся этой премией вдохновить и поддержать всех тех, кто разделяет наши идеалы", - сказал Касимов журналистам.
По его словам, жюри премии возглавит специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, член попечительского совета РГО Сергей Иванов. Торжественная церемония состоится в Государственном Кремлевском дворце.
Как уточнили в РГО, в 2018 году принимаются заявки в восьми номинациях: лучший научный проект, лучший историко- культурный проект, лучший образовательный проект в области географии, лучшая экспедиция по России, лучший подводный проект, лучший природоохранный проект, лучший медиапроект, лучший молодежный проект.
"По состоянию на 10 сентября на соискание премии поступило 208 проектов. Заявки были направлены из 52 регионов России, а также из Украины и Белоруссии. Значительная часть конкурсных проектов посвящена экологии, охране животных и сохранению природного и историко- культурного наследия нашей страны", - уточнили в обществе.
Премия Русского географического общества - это престижная награда международного уровня в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России, учрежденная в 2014 году. Подать заявку на соискание премии РГО могут гражданин или организация из любой страны мира при условии, что их проекты посвящены России.