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Прием фоторабот на конкурс РГО "Самая красивая страна" начнется с 1 октября

В юбилейном конкурсе появилась новая номинация "Снято на смартфон"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Прием работ на пятый конкурс "Самая красивая страна" Русского географического общества (РГО) начинается 1 октября. Об этом сообщила журналистам во вторник советник президента РГО по информационной политике Анастасия Чернобровина.

"Прием работ на пятый, юбилейный, конкурс начнется 1 октября. В этом году так же, как и в прошлом, будет 12 номинаций. Единственное - одна номинация будет заменена: по просьбе участников конкурса, которую члены жюри поддержали, вводится номинация "Снято на смартфон", - рассказала Чернобровина.

По ее словам, в жюри традиционно входят известные фотографы, режиссеры, артисты и спортсмены, в том числе Андрей Кончаловский, Сергей Горшков и Елена Исинбаева. Председателем жюри стал руководитель редакции фотоинформации ТАСС Константин Лейфер.

"С этого года по распоряжению президента РГО Сергея Шойгу и просьбе детей мы запускаем параллельно фотоконкурс "Глазами детей", добавила Чернобровина.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияИсинбаева, Елена ГаджиевнаКончаловский, Андрей Сергеевич
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